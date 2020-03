IL LAZZERETTO DONA 2000 MASCHERINE AL COMUNE

Da quando, purtroppo, l’attenzione del CALCIO MAGGIORE si è spostata dal campo al tavolo della solidarietà, le tante società del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa hanno dimostrato tutta la loro generosità e la loro voglia di FARE SQUADRA, contro un nemico subdolo e invisibile che ormai da più di un mese ci sta privando proprio di quella gioia di condividere i momenti, belli o brutti che siano, della nostra quotidianità con le persone a noi più care, dai parenti agli amici, ai compagni di spogliatoio.

L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è il LAZZERETTO che ha donato 2000 mascherine al Comune di Cerreto Guidi. Il sodalizio di Via Bartali ha raccolto quasi 1000 euro tra dirigenti e giocatori, con questi ultimi che si sono auto-tassati per dare il proprio contributo.

L’ennesimo bel gesto che permette a tutti noi di segnare un altro importante gol in questa partita, che dobbiamo vincere a tutti i costi per tornare quanto prima alla nostra routine quotidiana. Compreso quindi l’andare al campo per allenarci in vista del successivo impegno di campionato. C’è da terminare una stagione e da vivere e raccontare tante altre emozioni, ma in questo momento la cosa più importante è sostenere chi questa partita la sta giocando in prima linea, permettendogli di farlo al massimo delle proprie potenzialità e in piena sicurezza, ringranziandolo all’infinito per non essersi tirato indietro.

