IL PITTI SHOES LANCIA UNA RACCOLTA FONDI

PROSEGUONO I GESTI DI SOLIDARIETA’

In un momento così difficile per la salute pubblica, che ci sta toccando tutti molto da vicino, il mondo del CALCIO MAGGIORE da un altro grande segnale di solidarietà e vicinanza a quelle categorie lavorative, che in questi ultimi mesi sono in prima linea nel curare tutti gli affetti da coronavirus.

Dopo le donazioni di Scalese e Sovigliana ’99, o altri gruppi di ragazzi legati per esempio a La Serra e San Quirico con i loro premi del Fantacalcio, stavolta tocca al PITTI SHOES lanciare una raccolta fondi:

Siamo una squadra di calcio amatoriale del campionato UISP dell’Empolese Valdelsa. Abbiamo deciso di dare il nostro insignificante contributo contro questa situazione di emergenza che sta imperversando su tutto il territorio Nazionale e non solo.

Il nostro intento è quello di sostenere con il vostro aiuto gli Ospedali e le strutture di ricovero locali come ad esempio l’Ospedale “San Giuseppe” di Empoli.

Questo è il testo che appare nella pagina dedicata sulla piattaforma Go Fund Me, dove i ragazzi di Montaione hanno scelto di organizzare questa raccolta fondi. Per partecipare, quindi, è sufficiente collegarsi al sito (in fondo trovate il link) e scegliere il proprio piccolo contributo da lasciare, che vada da un minimo di 5 euro a quanto si desidera. E’ possibile farlo in forma anonima oppure mettendo il proprio nome o quello della società rappresentata.

Dal Pitti ci tengono poi a far sapere che se non è possibile contribuire economicamente, sarebbe però importante almeno condividere il più possibile questa iniziativa con tutti i nostri vari contatti in modo da aiutare a raggiungere più persone possibili. In un giorno sono già stati raccolti 1.435 euro

Il primo passo l’abbiamo fatto noi ora tocca alla vostra generosità.

Grazie a tutti e mi raccomando restiamo a casa

https://www.gofundme.com/f/pitti-shoes-montaione-for-charity?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR0en0ev-IfHz13ehOfOMIYs_bRV_NUEhvccLKds9_L5gibNjBiBqF7GOdw

Mi piace: Mi piace Caricamento...