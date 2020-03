SOVIGLANA 99, ALTRO GESTO DI SOLIDARIETÀ

Continuano i gesti di solidarietà da parte di tutti. La corsa per aiutare ed aiutarci è partita con grande sensibilità. E anche all’interno del nostro mondo non sono mancate le iniziative per sostenere questo momento di emergenza che coinvolge tutti indistintamente. Sono tante le società che si sono mosse per alimentare questa catena solidale, tra queste il Sovigliana 99. I giocatori, coordinati da mister Turchetti e dai suoi collaboratori più stretti, Vigni e Madrigali hanno deciso di aprire la cassa e devolvere tutto il contenuto all’ospedale di Empoli, il San Giuseppe.

Il denaro era stato raccolto ad inizio stagione grazie all’asta che i ragazzi hanno sostenuto per “comprarsi” il numero di maglia preferito e alle varie multe frutto di ammonizioni, espulsioni e quanto altro regolato all’interno dello spogliatoio. Come al solito il pretesto per mettere da parte qualcosa per la cena di fine stagione.

In questo caso, all’unanimità, tutti hanno preferito donare la cifra accumulata e metterla a disposizione di chi in questo momento sta facendo gli “straordinari” per salvare e tutelare le nostre vite.

Dopo la Scalese, rivolgiamo un grazie anche al Sovigliana 99, per il contributo utile a tutta la comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...