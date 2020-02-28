LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della ventiduesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
CDP LIMITE – GAVENA X
SCALESE – CASOTTI X
AGR. ERCOLANI – CASTELFIORENTINO 2
BOTTEGHE – BOCCACCIO X
PIAGGIONE VILL. – 4 MORI X
MARTIGNANA – FERRUZZA 2
RIPOSA: VITOLINI
SERIE A – GIRONE «B»
REAL ISOLA – FIBBIANA X
ROSSELLI – PONZANO ECOL. 2
CASA CULTURALE – SESA X
LAZZERETTO – LE CERBAIE X
BASSA – CORAZZANO 2
STRETTOIO – F.C. CAPRAIA 1
RIPOSA: LA SERRA
SERIE B – GIRONE «C»
CORNIOLA C.T. – CASTELNUOVO X
S. CASCIANO – PONTE A ELSA 2
CAS. GAMBASSI – CDP SOVIGLIANA VIN. 1
SOVIGLIANA ’99 – POL. CERTALDO 2
CORTENUOVA – G.S. ALLENDE X
CORNIOLA EMM. – U. VALDELSA 1
S. PANCRAZIO – LE COLLINE 1
LEGA AMA – GIRONE «D»
LAMANENSE – C.C. PINOCCHIO X
LISERA – V. TAVARNELLE 2
ATL. BRUSCIANA – NOI D’AVANE 1
FIANO – UNITED 1
TEAM ARCOGAS – CASENUOVE 1
BALCONEVISI – MASTROMARCO X
RIPOSA: MARCIGNANA
LEGA AMA – GIRONE «E»
STABBIA – ORTIMINO 1
MARCIALLA CITY – BORGANO X
VINCI – CERRETO GUIDI 1
S. QUIRICO – PITTI SHOES 1
VALDORME – MOLINESE X
SANTA CROCE – SPICCHIESE 2
RIPOSA: MASSARELLA
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