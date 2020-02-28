LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 28 Febbraio 2020 0 Comments

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GIRONE A, I COMMENTI DELL’OTTAVA DI RITORNO

 

TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della ventiduesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

CDP LIMITE – GAVENA X

SCALESE – CASOTTI X

AGR. ERCOLANI – CASTELFIORENTINO 2

BOTTEGHE – BOCCACCIO X

PIAGGIONE VILL. – 4 MORI X

MARTIGNANA – FERRUZZA 2

RIPOSA: VITOLINI




SERIE A – GIRONE «B»

REAL ISOLA – FIBBIANA X

ROSSELLI – PONZANO ECOL. 2

CASA CULTURALE – SESA X

LAZZERETTO – LE CERBAIE X

BASSA – CORAZZANO 2

STRETTOIO – F.C. CAPRAIA 1

RIPOSA: LA SERRA




SERIE B – GIRONE «C»

CORNIOLA C.T. – CASTELNUOVO X

S. CASCIANO – PONTE A ELSA 2

CAS. GAMBASSI – CDP SOVIGLIANA VIN. 1

SOVIGLIANA ’99 – POL. CERTALDO 2

CORTENUOVA – G.S. ALLENDE X

CORNIOLA EMM. – U. VALDELSA 1

S. PANCRAZIO – LE COLLINE 1




LEGA AMA – GIRONE «D»

LAMANENSE – C.C. PINOCCHIO X

LISERA – V. TAVARNELLE 2

ATL. BRUSCIANA – NOI D’AVANE 1

FIANO – UNITED 1

TEAM ARCOGAS – CASENUOVE 1

BALCONEVISI – MASTROMARCO X

RIPOSA: MARCIGNANA




LEGA AMA – GIRONE «E»

STABBIA – ORTIMINO 1

MARCIALLA CITY – BORGANO X

VINCI – CERRETO GUIDI 1

S. QUIRICO – PITTI SHOES 1

VALDORME – MOLINESE X

SANTA CROCE – SPICCHIESE 2

RIPOSA: MASSARELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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