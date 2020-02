BOTTEGHE, TORRE NON É PIÚ L’ALLENATORE

Si é chiuso il rapporto di collaborazione tra la società fucecchiese de Le Botteghe e il tecnico argentino Miguel Torre.

A passarci l’informazione é stato il presidente della società, Nico Mancini. Il massimo dirigente fucecchiese intende ringraziare Torre per la dedizione, l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in tutto il periodo in cui ha guidato la squadra.

I motivi precisi di questa scelta non ci sono noti, sicuramente alla base ci sono in non eccellenti risultati collezionati dalla squadra negli ultimi 2 mesi. Le Botteghe dopo un girone di andata decisamente positivo, ha lentamente perso terreno collezionando solo 4 punti in 8 gare.

In panchina dalla prossima giornata siederà Angelo Rizzo che guiderà la squadra sino al termine della stagione.

A Riccio rivolgiamo in nostro in bocca al lupo e auguriamo buon lavoro.

