LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 21 Febbraio 2020 0 Comments

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GIRONE A, I COMMENTI DELL’OTTAVA DI RITORNO

 

TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della ventunesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

CASOTTI – CDP LIMITE X

SCALESE – AGR. ERCOLANI 1

CASTELFIORENTINO – MARTIGNANA 1

BOCCACCIO – 4 MORI X

VITOLINI – PIAGGIONE VILL. X

GAVENA – LE BOTTEGHE X

RIPOSA: FERRUZZA




SERIE A – GIRONE «B»

FIBBIANA – LA SERRA X

PONZANO ECOL. – STRETTOIO 1

SESA – REAL ISOLA X

LE CERBAIE – ROSSELLI 1

CASA CULTURALE – CORAZZANO 1

LAZZERETTO – BASSA 2001 1

RIPOSA: F.C. CAPRAIA




SERIE B – GIRONE «C»

CASTELNUOVO – SOVIGLIANA ’99 1

PONTE A ELSA – U. VALDELSA 1

CDP SOVIGLIANA VIN. – CORNIOLA C.T. X

POL. CERTALDO – SAN PANCRAZIO X

G.S. ALLENDE – S. CASCIANO 1

CORTENUOVA – CAS. GAMBASSI 2

LE COLLINE – CORNIOLA EMMETEX X




LEGA AMA – GIRONE «D»

MARCIGNANA – C.C. PINOCCHIO X

BALCONEVISI – LISERA 1

UNITED – ATL. BRUSCIANA 2

LAMANENSE – FIANO 2

V. TAVARNELLE – TEAM ARCOGAS 1

NOI D’AVANE – MASTROMARCO 2

RIPOSA: CASENUOVE




LEGA AMA – GIRONE «E»

MASSARELLA – ORTIMINO 1

MOLINESE – MARCIALLA CITY 2

VALDORME – CERRETO GUIDI 2

PITTI SHOES – STABBIA X

VINCI – S. QUIRICO 1

BORGANO – SPICCHIESE 2

RIPOSA: SANTA CROCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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