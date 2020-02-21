LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della ventunesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
CASOTTI – CDP LIMITE X
SCALESE – AGR. ERCOLANI 1
CASTELFIORENTINO – MARTIGNANA 1
BOCCACCIO – 4 MORI X
VITOLINI – PIAGGIONE VILL. X
GAVENA – LE BOTTEGHE X
RIPOSA: FERRUZZA
SERIE A – GIRONE «B»
FIBBIANA – LA SERRA X
PONZANO ECOL. – STRETTOIO 1
SESA – REAL ISOLA X
LE CERBAIE – ROSSELLI 1
CASA CULTURALE – CORAZZANO 1
LAZZERETTO – BASSA 2001 1
RIPOSA: F.C. CAPRAIA
SERIE B – GIRONE «C»
CASTELNUOVO – SOVIGLIANA ’99 1
PONTE A ELSA – U. VALDELSA 1
CDP SOVIGLIANA VIN. – CORNIOLA C.T. X
POL. CERTALDO – SAN PANCRAZIO X
G.S. ALLENDE – S. CASCIANO 1
CORTENUOVA – CAS. GAMBASSI 2
LE COLLINE – CORNIOLA EMMETEX X
LEGA AMA – GIRONE «D»
MARCIGNANA – C.C. PINOCCHIO X
BALCONEVISI – LISERA 1
UNITED – ATL. BRUSCIANA 2
LAMANENSE – FIANO 2
V. TAVARNELLE – TEAM ARCOGAS 1
NOI D’AVANE – MASTROMARCO 2
RIPOSA: CASENUOVE
LEGA AMA – GIRONE «E»
MASSARELLA – ORTIMINO 1
MOLINESE – MARCIALLA CITY 2
VALDORME – CERRETO GUIDI 2
PITTI SHOES – STABBIA X
VINCI – S. QUIRICO 1
BORGANO – SPICCHIESE 2
RIPOSA: SANTA CROCE
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