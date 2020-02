FRIDAY NIGHT, FINISCE IN PARITA’ TRA MARTIGNANA E SCALESE

MARTIGNANA – SCALESE 0-0

Un punticino per uno. Si dividono la posta Martignana e Scalese in quel di Baccaiano che fa registrare ad inizio gara una temperatura inferiore ai 9°C.

I primi 20 minuti sono tutti di marca giallonera, i padroni di casa ben disposti in campo danno l’impressione di controllare bene gli avversari e tenerne a freno eventuali intenzioni belliche. La Scalese come dirà lo stesso tecnico in sala stampa non ha certo palesato uno dei migliori approcci mostrando quindi nella prima parte di gara un’evidente sterilità.

Durante la prima frazione di gioco il Martignana si rende pericolosa con Niccolini, la cui conclusione é neutralizzata a dovere dal sempre pronto capitan Giunti, in forma strepitosa in questa stagione. Più tardi invece Pagni si vede annullare un gol per off side.

Gli ospiti dopo aver assistito alle performance avversarie si affacciano in maniera timida dalle parti di Zotta con tre conclusioni che vedono protagonisti Costagli, Monti su punizione e Gori ma senza impensierire più di tanto la retroguardia giallonera.

Nella ripresa il tema rimane pressoché il solito e si ripetono un paio di circostanze come nei primi 40 di gioco. Masini chiama ancora agli straordinari Giunti che nega ancora una volta la soddisfazione del gol all’attaccante giallonero, mentre si fanno sentire le proteste dei padroni di casa quando il direttore di gara annulla un altro gol, questa volta a Paolini.

Finisce a reti inviolate. Un pareggio lascia ad entrambe le compagini le porte spalancate verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. La classifica, la parte in alto per quanto riguarda la Scalese e quella inferiore che vede il Martignana protagonista, é ancora tutta molto incerta. Le distanze tra le contendenti sono ridotte al minimo e ogni gara diventa fondamentale. Il tempo per entrambe c’é e da qui all 13a giornata può succedere di tutto.

Ecco la voce dei protagonisti a fine gara:

Dario Picchi:

Abbiamo fatto un passo indietro. É mancato l’approccio e l’atteggiamento che ci ha permesso di ottenere buoni risultati e convincenti prestazioni nell’ultimo periodo. Temevo il Martignana perché sono una buona squadra e alla quale non puoi lasciare molta iniziativa. La Scalese non ha mai dato l’impressione di voler vincere questa gara.

Franco Maltinti:

Abbiamo fatto una buonissima prestazione, contro una squadra forte. Abbiamo avuto le nostre buone occasioni, anche se non tante ma il loro portiere é stato bravo ad evitare il peggio. E poi credo che il secondo gol che ci é stato annullato fosse regolare. Non escluderei un errore da parte della terna.

