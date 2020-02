TRIS CIDDIPPINO, IL MARTIGNANA E’ KO

CDP LIMITE -MARTIGNANA 3-1 (E.Larini, Nannelli, Fontani)

Vietato perdere altri colpi. Discorso valido per Cdp e Martignana. La classifica chiama entrambe le squadre a limitare all’osso le distrazioni, pena il non raggiungimento degli obiettivi.

I padroni di casa non vincono una gara dal 2019, era l’undicesima giornata di andata, quando si imposero di misura sul Piaggione. E nel frattempo cominciava la rimonta della Scalese che a piccoli e grandi passi si é avvicinata alla green zone minando proprio le ambizioni di Edo Larini & C.

Il Martignana invece tra alti e molti bassi non é riuscita in questa stagione a dare continuità positiva ai propri risultati e si trova a fare i conti con quella zona violet che significa play out.

Si gioca sotto i riflettori e sul sintetico del Graziani. A Montelupo c’é anche una delegazione di ITALIA 7, a riprendere e intervistare alcuni dei protagonisti.

La temperatura é bassissima, il termometro segnala la bellezza di 32 gradi Fahrenheit. Ma a scaldare l’ambiente ci pensano i Latin Lovers, puntualissimi al seguito dei giallorossi e supporto fondamentale per la squadra ma anche per l’intera comunità limitese. Da applausi, come sempre, il loro attaccamento alla squadra.

Il Martignana pressa i padroni di casa focalizzando il proprio baricentro in posizione decisamente avanzata. La Cdp abituata a costruire gioco dalle terze linee non soffre questo tipo di comportamento e anzi ne trae beneficio costruendo anche il gol che apre lo score montelupino. Giacomelli dall’esterno serve alto Edo Larini il quale percorre circa trenta metri di campo con la sfera incollata al piede prima di trovarsi nelle condizioni ideali per battere Zotta. UNOAZERO.

Il Martignana potrebbe riequilibrare le sorti dell’incontro qualche minuto dopo quando una disattenzione di Casalini mette nelle condizioni un attaccante avversario di trovarsi a tu per tu con Urti, il quale é bravissimo a neutralizzare la pericolosissima conclusione.

Le due squadre quindi vanno al riposo con l’1 a 0 ma i giallorossi avrebbero potuto accomodarsi negli spogliatoi con un parziale più rotondo se gli attaccanti fossero stati più concreti nelle 3/4 occasioni limpide create durante tutta la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i giallorossi la chiudono. E’ bellissimo il raddoppio ciddippino. Un bel fraseggio a metà campo, 4 passaggi e palla a Nannelli che dai 18 metri vede il portiere in uscita e con un delizioso esterno ne elude l’intervento infilando la sfera alla sua destra.

Il terzo gol é opera di The Mask Fontani, nella circostanza addirittura sono tre i giocatori a trovarsi al cospetto dell’estremo difensore giallonero. Il primo tiro di Rofi viene respinto proprio da Zotta che favorisce il tap in di Fontani.

Al 43° Salani si esibisce in un retropassaggio verso Urti ignorando la presenza di Niccolini che puntualmente ne approfitta e mette a segno il gol della bandiera per i gialloneri.

La CDP torna quindi alla vittoria, lo fa meritatamente e al cospetto di una Martignana gagliardo, mai domo e forse un po’ troppo spregiudicato.

Queste le parole di Dario Salvini a fine gara:

Vittoria importante, due punti che ci permettono di consolidare una posizione di classifica importante ma soprattutto che restituiscono morale a tutto l’ambiente. Sono contento perché avevamo preparato la gara in allenamento in maniera molto attenta, sapevamo che il Martignana poteva affrontarci così come ha fatto e quindi eravamo preparati. Ora ci attendono gare molto importanti, il cammino é ancora lungo

