LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 7 Febbraio 2020 0 Comments

Read Next →

COPPA TOSCANA

AVANTI E CERBAIE, CASA CULTURALE E FERRUZZA

NEWS

ON LINE IL BOLLETTINO N° 41

NEWS

CACCIA ALLE SEMIFINALI CHAMPIONS

 

TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciannovesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

CASOTTI – 4 MORI 1

AGR. ERCOLANI – LE BOTTEGHE X

CDP LIMITE – MARTIGNANA 1

SCALESE – FERRUZZA X

PIAGGIONE VILL. – BOCCACCIO 1

GAVENA – VITOLINI 2

RIPOSA: CASTELFIORENTINO




SERIE A – GIRONE «B»

LA SERRA – CORAZZANO 2

STRETTOIO – BASSA X

REAL ISOLA – LAZZERETTO 1

ROSSELLI – CASA CULTURALE 2

SESA – FIBBIANA 1

LE CERBAIE – F.C. CAPRAIA 1

RIPOSA: PONZANO ECOL.




SERIE B – GIRONE «C»

CASTELNUOVO – CORNIOLA EMM. 1

LE COLLINE – PONTE A ELSA X

S. CASCIANO – CORNIOLA C.T. X

CDP SOVIGLIANA VIN. – SAN PANCRAZIO X

G.S. ALLENDE – CAS. GAMBASSI 1

POL. CERTALDO – U. VALDELSA 1

CORTENUOVA – SOVIGLIANA ’99 2




LEGA AMA – GIRONE «D»

C.C. PINOCCHIO – FIANO X

BALCONEVISI – CASENUOVE 1

ATL. BRUSCIANA – MARCIGNANA 1

LAMANENSE – MASTROMARCO 2

TEAM ARCOGAS – NOI D’AVANE 1

UNITED – LISERA X

RIPOSA: V. TAVARNELLE




LEGA AMA – GIRONE «E»

MASSARELLA – VINCI X

MARCIALLA CITY – SAN QUIRICO 2

CERRETO GUIDI – SPICCHIESE X

VALDORME – STABBIA X

SANTA CROCE – MOLINESE 1

ORTIMINO – PITTI SHOES 1

RIPOSA: BORGANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Redazione

Read Next →

COPPA TOSCANA

AVANTI E CERBAIE, CASA CULTURALE E FERRUZZA

NEWS

ON LINE IL BOLLETTINO N° 41

NEWS

CACCIA ALLE SEMIFINALI CHAMPIONS

Leave a Reply

© 2020 Calcio Ui

Portale di calcio amatoriale ideato e realizzato da Giuseppe Carriero, proprietario del dominio CRRGPP65T03A001S Theme by Anders Norén

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: