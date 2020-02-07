LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciannovesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
CASOTTI – 4 MORI 1
AGR. ERCOLANI – LE BOTTEGHE X
CDP LIMITE – MARTIGNANA 1
SCALESE – FERRUZZA X
PIAGGIONE VILL. – BOCCACCIO 1
GAVENA – VITOLINI 2
RIPOSA: CASTELFIORENTINO
SERIE A – GIRONE «B»
LA SERRA – CORAZZANO 2
STRETTOIO – BASSA X
REAL ISOLA – LAZZERETTO 1
ROSSELLI – CASA CULTURALE 2
SESA – FIBBIANA 1
LE CERBAIE – F.C. CAPRAIA 1
RIPOSA: PONZANO ECOL.
SERIE B – GIRONE «C»
CASTELNUOVO – CORNIOLA EMM. 1
LE COLLINE – PONTE A ELSA X
S. CASCIANO – CORNIOLA C.T. X
CDP SOVIGLIANA VIN. – SAN PANCRAZIO X
G.S. ALLENDE – CAS. GAMBASSI 1
POL. CERTALDO – U. VALDELSA 1
CORTENUOVA – SOVIGLIANA ’99 2
LEGA AMA – GIRONE «D»
C.C. PINOCCHIO – FIANO X
BALCONEVISI – CASENUOVE 1
ATL. BRUSCIANA – MARCIGNANA 1
LAMANENSE – MASTROMARCO 2
TEAM ARCOGAS – NOI D’AVANE 1
UNITED – LISERA X
RIPOSA: V. TAVARNELLE
LEGA AMA – GIRONE «E»
MASSARELLA – VINCI X
MARCIALLA CITY – SAN QUIRICO 2
CERRETO GUIDI – SPICCHIESE X
VALDORME – STABBIA X
SANTA CROCE – MOLINESE 1
ORTIMINO – PITTI SHOES 1
RIPOSA: BORGANO
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