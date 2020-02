AVANTI E CERBAIE, CASA CULTURALE E FERRUZZA

In copertina Le Cerbaie e Mezzana schierata a centrocampo prima del fischio d’inizio (Foto presa dalla pagina Facebook del club pratese)

COPPA TOSCANA – RITORNO QUARTI DI FINALE

MEZZANA – LE CERBAIE 2-1 (Segala, Vallerini / Musella) and. 0-3

CAPRIOLA – CASA CULTURALE 1-2 (Ferrari / Di Candia, Di Grazia) and. 1-4

SLAP ’74 – PONZANO ECOL. 1-3 (Eliani / Morelli, Granchi, Conforti) and. 5-1

FERRUZZA – LAZZERETTO 2-0 (Bertini, Bendo) and. 0-0

Tre semifinaliste su quattro è l’ottimo bilancio del nostro Comitato per quanto riguarda la Coppa Toscana. Partiamo dal LE CERBAIE che, forte del 3-0 dell’andata al “Nocciolo Stadium” di Stabbia, ha avuto ancora un ottimo approccio al “Santa Lucia” di Prato passando in vantaggio dopo pochi minuti con Musella, il quale ha beffato il proprio marcatore Gori prima di trafiggere Orrea. I padroni di casa hanno avuto una buona reazione, ma dopo il pari di “Shaggy” Segala la rete nella ripresa del “Caimano” Vallerini è valso soltanto il 2-1. Vittoria che non ha permesso quindi ai partesi di ribaltare il risultato dell’andata e la qualificazione resta in tasca ai ragazzi di mister Rodolfo “Foffo” Polimeni.

Adesso Tonioni e compagni se la dovranno vedere contro i detentori del trofeo della FERRUZZA, che hanno avuto la meglio sul LAZZERETTO vincendo 2-0 il derby di ritorno al “Bramalegno” di Chiesina Uzzanese. “El Loco” Parentini presenta i bianconeri fucecchiesi con un 4-2-3-1 che prevede Glauco Cecconi tra i pali; Messineo, Paolini, Bertelli e Sollazzi sulla linea difensiva; “Roberto Carlos” Camilletti e Campigli in mezzo al campo con Maffei, “AC7” Ciambotti e Bertini sulla tre quarti alle spalle del punto di riferimento avanzato “Zlatan” Angerame. Dall’altra parte Francesco “Ragno” Guazzini ha risposto disegnando il suo Lazzeretto con un 4-3-1-2: Biscardi in porta; Brogi, Ricciardi, Falorni e Terreni a comporre la difesa; Valenti, Biserni e Volpini in mediana con Moustapha trequartista e Taddei-Bozzi coppia offensiva.

Dopo tre nitide occasioni, due con “Zlatan” Angerame e una con campiglia, la Ferruzza sblocca il risultato con Bertini: scambio sulla sinistra tra Sollazzi e Ciambotti, con quest’ultimo che con un colpo di tacco libera al cross il compagno, Bertini non colpisce bene la prima deviazione di prima intenzione, ma sulla respinta di un difensore avversario è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Nella ripresa, invece, è il Lazzeretto a farsi più intraprendente e al 68′ sfiora il pari con una bella combinazione tra Demir e Bozzi, che porta alla conclusione l’ex attaccante del Gavena, ma Cecconi si distende bene e neutralizza il rasoterra. Così al 76′ arriva il colpo del ko dei fucecchiesi, confezionato da due dei subentrati: Campobasso lancia in profondità Bendo, il quale dal limite dell’area lascia partire un perfetto diagonale che sbatte sul palo interno e si infila in rete.

Al “Don Fusai” di Poggio Garfagnana, invece, la CASA CULTURALE blinda il passaggio del turno nel primo tempo. I giallorossi samminiatesi, infatti, partono forte e chiudono in vantaggio per 2-0 i primi 40 minuti di gioco, grazie al vantaggio di Di Candia e al raddoppio firmato da Di Grazia. Nella ripresa un Capriola falcidiato dalle assenze, riesce ad accorciare le distanze con Ferrari ma il 4-1 dell’andata non mette in discussione la qualificazione dei ragazzi di mister Nicola Matteoli, che adesso se la dovranno vedere con i pisani dello Slap ’74. All'”Arena S. Prospero” di Cascina, infatti, al PONZANO ECOLSTUDIO riesce solo in parte la grande rimonta. Dopo il 5-1 subito a Monteboro, i gialloneri empolesi chiudono la prima frazione sotto di una rete per effetto del gol di Eliani, ma non vogliono abbandonare la manifestazione con due sconfitte e nella ripresa, complice probabilmente una certa rilassatezza anche degli arancioneri locali, piazzano una bella rimonta. Morelli, Granchi e Conforti firmano infatti il 3-1 finale e che peccato per il 4-1 fallito a 2′ dalla fine, praticamente sulla linea di porta, che avrebbe probabilmente infuocato gli ultimi 120 secondi di partita..

COPPA GRANDUCATO – QUARTI DI FINALE RITORNO

SESA – PHOENIX 7-0 (Massoni, 2 Maccanti, Mecca, Grilli, Del Bino, Lami) and. 5-0

VICO D’ELSA – A.S. CASTELFRANCO 0-2 (2 Seller) and. 2-1

USAP POGGIBONSI – VIA NOVA 0-0 and . 0-1

Tutto facile, infine, in Coppa Granducato per la SESA che travolge a Santa Maria il malcapitato Phoenix. Dopo il 5-0 dell’andata sul campo dei pratesi, infatti, i ragazzi di mister Moreno Gaini dilagano 7-0 nel match di ritorno. Grande protagonista della serata Maccanti, autore di una doppietta mentre le altre reti dei “Reds” portano la firma di Massoni, Mecca, Del Bino, Grilli e Lami. Adesso “Pippo Nazionale” Squarcini e compagni sono attesi dal super confronto di semifinale contro il REAL ISOLA, già qualificato in qualità di quarta miglior seconda del primo turno di Coppa Toscana.

Ecco il quadro completo delle semifinali (and. 19/2 – rit. 4/3)

COPPA TOSCANA

LE CERBAIE – FERRUZZA

CASA CULTURALE – Slap ’74

COPPA GRANDUCATO

SESA – REAL ISOLA

Castelfranco – Via Nova

