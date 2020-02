CACCIA ALLE SEMIFINALI CHAMPIONS

Altra settimana di grande CALCIO MAGGIORE con i quarti di finale di ritorno di COPPA TOSCANA e COPPA GRANDUCATO. Musichetta Champions che risuonerà per 6 formazioni di casa nostra, con 3 di loro che hanno un piede e mezzo nelle semifinali. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli incontri che vedono protagoniste le squadre di casa nostra.

COPPA TOSCANA

Tre le sfide in programma stasera con LE CERBAIE e CASA CULTURALE SMB che devono andare a raccogliere in trasferta quanto seminato all’andata. Entrambe hanno vinto con 3 gol di scarto due settimane fa ed entrambe si possono quindi permettere di perdere anche con due reti di scarto senza compromettere la qualificazione. Partiamo dai ragazzi di mister Rodolfo “Foffo” Polimeni che saranno di scena alle 21.15 al “S. Lucia” di Prato contro il Kickers Mezzana Club Narnali. Si riparte dal 3-0 di 15 giorni fa in favore dei biancazzurri, che vengono dal pari nell’ultima giornata di campionato contro il Ponzano Ecolstudio. Non è un momento facile per il team di Stabbia, che deve fare i conti con diverse assenze mentre i pratesi arrivano con l’entusiasmo a mille dopo le ultime due vittorie consecutive in campionato: “Lentini” Scardamaglia ha firmato l’1-0 di Seano contro il Bellini Bacchereto, mentre “Pinolo” Querci, “Sette Polmoni” Fordiani e “Caimano” Vallerini hanno siglato il 3-0 interno al San Paolo.

Alla stessa ora al “Don Fusai” di Poggio Garfagnana la CASA CULTURALE scenderà in campo per difendere il 4-1 dell’andata. Mister Nicola Matteoli sta recuperando tutta la propria ‘rosa’, la cui profondità e qualità sono senza dubbio le armi migliori dei giallorossi samminiatesi, che nell’ultimo turno di campionato hanno infatti avuto ragione dello Strettoio Pub grazie ad una doppietta di Greco, subentrato dalla panchina. Quella odierna sarà comunque, una trasferta insidiosa visto che nelle ultime due giornate di campionato i gialloblù garfagnini hanno dimostrato di essere in salute: 3-0 casalingo al GiesseCerretoli con doppietta di Del Giudice e rete di Micchi e 4-1 esterno all’Amatori Vicas per effetto dei gol di Bacchi, Del Giudice, Micchi e Giannotti. Successi che hanno permesso al Capriola di mantenersi a -5 dalla vetta occupata dal Casciana Cascianella.

La grande attesa di questa sera, però, è tutta per il derby del “Bramalegno” di Chiesina Uzzanese, dove la FERRUZZA ospita il LAZZERETTO dopo il pareggio a reti bianche del “Palatresi” di Cerreto Guidi. Si tratta di una super sfida tra due corazzate del nostro Comitato, che arrivano a questo confronto diretto entrambe da seconda forza del proprio girone. I bianconeri fucecchiesi, infatti, hanno 25 punti nel girone “A” della nostra Seria A, a 4 lunghezze dalla capolista Castelfiorentino, mentre i ragazzi di mister Francesco “Ragno” Guazzini hanno totalizzato finora 24 punti nel girone “B”, appena due in meno della Casa Culturale. La squadra del “El Loco” Parentini è in seria positiva da ottobre, ma anche i biancorossi stanno attraversando un ottimo momento come testimoniano le 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 gare disputate. Molto simili anche i numeri relativi alla differenza reti con la Ferruzza che ha segnato 32 reti rispetto ai 28 del Lazzeretto e ne ha subito appena 13 contro i 16 incassati da Terreni e compagni. Insomma una gara altamente equilibrata che potrà risolversi in qualsiasi maniera.

Tabellone dei quarti di finale che si chiuderà domani sera con la partita tra Slap ’74 e PONZANO ECOLSTUDIO, in programma alle ore 21.30 all'”Arena S.Prospero” di Cascina. Un match in cui i gialloneri empolesi sono chiamati ad una vera e propria impresa per ribaltare il pesante 5-1 subito due settimane fa a Monteboro. I ragazzi di mister Riccardo Chiti sono comunque apparsi decisamente in crescita nelle ultime uscite, come ha dimostrato anche l’ottima prestazione di domenica scorsa contro Le Cerbaie. Nonostante l’1-1 finale, infatti, Niccolini e soci hanno disputato un ottima prova costruendo diverse occasioni da rete. Un fattore da tenere di conto potrebbero essere i numerosi impegni degli arancioneri pisani, che hanno dovuto giocare 3 gare di campionato in una settimana. Dopo la sconfitta di misura col Marciana (1-0), lo Slap ’74 ha poi infilato 2 vittorie consecutive piegando 3-2 l’Arci Gazzella e dilagando 4-0 contro la Juve Lucca B. Autentico mattatore Martini, autore di una doppietta in entrambe le sfide. A segno in entrambi i match anche Eliani, tutte e due hanno illuminato la serata di Monteboro (il primo con la tripletta che ribaltano l’iniziale vantaggio locale e il secondo con una splendida acrobazia per la cinquina finale), mentre l’altra rete dell’ultimo incontro è stata siglata da Benelli).

Mezzana LE CERBAIE 5/2 21.15 S. Lucia Prato and. 0-3 Capriola CASA CULTURALE 5/2 21.15 Poggio Garfag. and. 1-4 Slap ’74 PONZANO ECOL. 6/2 21.30 Cascina and. 5-1 FERRUZZA LAZZERETTO 5/2 21.30 Chiesina Uzz. and. 0-0

COPPA GRANDUCATO

Salvo clamorose sorprese quella di stasera alle 21.15 a Santa Maria sarà una sorta di passerella per la SESA in vista dell’attesissima semifinale contro il REAL ISOLA, già qualificato come quarta miglior seconda classifica del 1° turno della Coppa Toscana. I “Reds”, infatti, scenderanno in campo forti del 5-0 maturato all’andata sul campo dei pratesi del Phoenix. Per altro i biancorossi ospiti non stanno attraversando un buon momento come dimostrano le due sconfitte consecutive patite in campionato: 0-2 in casa contro il Giusti Stefano e 2-1 nell’ultimo week-end sul campo del Sant’Ippolito. Risultati che hanno fatto scivolare il Phoenix lontano dalle prime posizioni della graduatoria. La squadra di mister Moreno Gaini, per altro, arriverà anche più riposata a questo confronto visto il turno di riposo che ha osservato in campionato nell’ultimo fine settimana di gare.

SESA Phoenix 5/2 21.15 S. Maria and. 5-0 Vico Castelfranco 6/2 21.30 Vico d’Elsa and. 2-1 Usap Via Nova 5/2 21.30 Barberino V.E. and. 0-1

