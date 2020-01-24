LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 24 Gennaio 2020 0 Comments

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TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciottesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

CASOTTI -PIAGGIONE VILL. 1

VITOLINI – AGR. ERCOLANI 1

4 MORI – MARTIGNANA 1

BOTTEGHE – FERRUZZA 2

CDP LIMITE – CASTELFIORENTINO X

BOCCACCIO – GAVENA X

RIPOSA: SCALESE




SERIE A – GIRONE «B»

LAZZERETTO – FIBBIANA 1

BASSA – PONZANO ECOL. X

LA SERRA – ROSSELLI 2

REAL ISOLA – STRETTOIO 1

SESA – CORAZZANO 1

CASA CULTURALE – F.C. CAPRAIA 1

RIPOSA: LE CERBAIE




SERIE B – GIRONE «C»

CDP SOVIGLIANA V. – U. VALDELSA X

CASTELNUOVO – LE COLLINE X

G.S. ALLENDE – SOVIGLIANA ’99 1

CORTENUOVA – CORNIOLA EMMETEX 1

PONTE A ELSA – POL. CERTALDO X

CAS. GAMBASSI – CORNIOLA C.T. 1

SAN CASCIANO – SAN PANCRAZIO 2




LEGA AMA – GIRONE «D»

MASTROMARCO – C.C. PINOCCHIO X

UNITED – CASENUOVE 2

NOI D’AVANE – V. TAVARNELLE 2

FIANO – ATL. BRUSCIANA X

TEAM ARCOGAS – LAMANENSE 1

MARCIGNANA – LISERA 2

RIPOSA: BALCONEVISI




LEGA AMA – GIRONE «E»

PITTI SHOES – VINCI 2

MASSARELLA – MARCIALLA CITY X

BORGANO – CERRETO GUIDI 2

ORTIMINO – VALDORME 1

STABBIA – SPICCHIESE X

S. QUIRICO – SANTA CROCE 1

RIPOSA: MOLINESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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