LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciottesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
CASOTTI -PIAGGIONE VILL. 1
VITOLINI – AGR. ERCOLANI 1
4 MORI – MARTIGNANA 1
BOTTEGHE – FERRUZZA 2
CDP LIMITE – CASTELFIORENTINO X
BOCCACCIO – GAVENA X
RIPOSA: SCALESE
SERIE A – GIRONE «B»
LAZZERETTO – FIBBIANA 1
BASSA – PONZANO ECOL. X
LA SERRA – ROSSELLI 2
REAL ISOLA – STRETTOIO 1
SESA – CORAZZANO 1
CASA CULTURALE – F.C. CAPRAIA 1
RIPOSA: LE CERBAIE
SERIE B – GIRONE «C»
CDP SOVIGLIANA V. – U. VALDELSA X
CASTELNUOVO – LE COLLINE X
G.S. ALLENDE – SOVIGLIANA ’99 1
CORTENUOVA – CORNIOLA EMMETEX 1
PONTE A ELSA – POL. CERTALDO X
CAS. GAMBASSI – CORNIOLA C.T. 1
SAN CASCIANO – SAN PANCRAZIO 2
LEGA AMA – GIRONE «D»
MASTROMARCO – C.C. PINOCCHIO X
UNITED – CASENUOVE 2
NOI D’AVANE – V. TAVARNELLE 2
FIANO – ATL. BRUSCIANA X
TEAM ARCOGAS – LAMANENSE 1
MARCIGNANA – LISERA 2
RIPOSA: BALCONEVISI
LEGA AMA – GIRONE «E»
PITTI SHOES – VINCI 2
MASSARELLA – MARCIALLA CITY X
BORGANO – CERRETO GUIDI 2
ORTIMINO – VALDORME 1
STABBIA – SPICCHIESE X
S. QUIRICO – SANTA CROCE 1
RIPOSA: MOLINESE
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