CASA CULTURALE E LE CERBAIE VEDONO LE SEMIFINALI

In copertina Le Cerbaie e Mezzana schierata a centrocampo prima del fischio d’inizio (Foto presa dalla pagina Facebook del club pratese)

COPPA TOSCANA – ANDATA QUARTI DI FINALE

LE CERBAIE – MEZZANA 3-0 (Alimani, Bambini, autogol)

CASA CULTURALE – CAPRIOLA 4-1 (Di Candia, Telloli, 2 Di Grazia / Masotti M.)

PONZANO ECOL. – SLAP ’74 1-5 (Bellucci / Martini 3, Franco, Eliani)

LAZZERETTO – FERRUZZA 0-0

La settimana Champions delle formazioni del nostro Comitato era iniziata male con la batosta interna subita dal PONZANO ECOLSTUDIO contro i pisani dello Slap ’74, ma si è chiusa alla grande con la qualificazione ipotecata da CASA CULTURALE e LE CERBAIE. Ma andiamo con ordine.

Sul sintetico di Monteboro martedì sera i gialloneri empolesi erano partiti con il piede giusto grazie al tapin vincente di Bellucci sulla punizione di Niccolini, respinta corta dal portiere arancionero. Dal 7′ al 16′, però, sala in cattedra l’attaccante ospite Martini che si prende l’intera scena: prima pareggia sfruttando un cross dalla sinistra, poi raddoppia con una pregevole conclusione da fuori area e poi firma la personale tripletta sfruttando un ingenuità difensiva del PONZANO. Dopo aver preso anche una traversa a fine primo tempo lo Slap ’74 chiude il conto con Franco ed Eliani (splendida semi rovesciata) nella ripresa, dove i padroni di casa hanno comunque almeno tre occasioni per diminuire lo svantaggio. Adesso, servirà una vera e propria impresa al ritorno per passare il turno.

Mercoledì sera, invece, arrivano notizie più che positive dalla “Pam Arena” e dal “Nocciolo Stadium”. A San Miniato Basso i ragazzi di mister Nicola Matteoli mettono un piede in mezzo in semifinale calando il poker contro i garfagnini del Capriola. Oltre a Di Candia, sempre a segno in queste prime tre partite del 2020 tra campionato e coppa, sono andati a segno Telloli su punizione e soprattutto l’ultimo arrivato Di Grazia (dalla Volterrana di 1a Categoria Figc), che ha subito timbrato una splendida doppietta con la nuova maglia. Per i gialloblù ospiti è Maico Masotti a siglare la rete della bandiera che lascia accesa ancora qualche flebile speranza di qualificazione. Tutto facile a Stabbia anche per la squadra di Rodolfo “Foffo” Polimeni, che un grande approccia alla gara. Dopo pochi minuti, infatti, i biancazzurri si portano sul 2-0 grazie alle reti di Adem Alimani e Roberto “RB5” Bambini. I locali esprimono un buon gioco con una veloce circolazione della palla ed una buona incisività sulle corsie laterali. Nella ripresa, comunque, i pratesi del Mezzana tornano in campo più determinati e tengono meglio il campo, ma grazie ad una autorete LE CERBAIE trova anche il definitivo 3-0.

Finisce a reti bianche, invece, a Cerreto Guidi l’attesissimo derby tra formazione del nostro Comitato tra Lazzeretto e Ferruzza. Dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata, ma senza particolari squilli in zona gol, la ripresa si apre con una conclusione di “AC7” Ciambotti che impegna il portiere biancorosso. L’estremo difensore del Lazzeretto si supera anche poco dopo, mentre al 17′ è Bertini a non centrare lo specchio della porta con un pallonetto sul portiere in uscita. Poi i due tecnici attuano alcuni cambi con Francesco “Ragno” Guazzini che, dopo aver dovuto inserire Falorni già nel 1° tempo per l’infortunato Passariello, inserisce anche Bozzi per “Pinturicchio” Sassaroli mentre dall’altra parte “El Loco” Parentini inserisce Pippo Cecconi per Bertini, l’ex Bendo per “Zlatan” Angerame, Sollazzi per Pagni e Campobasso per Ciambotti. Poco prima di quest’ultimo cambio, però, è proprio Bendo a sfiorare il colpaccio per i bianconeri fucecchiesi, ma il portiere del Lazzeretto si distende bene e devia lateralmente. Tutto rimandato quindi al ritorno per quanto riguarda il discorso qualificazione.

COPPA GRANDUCATO – QUARTI DI FINALE ANDATA

PHOENIX – SESA 0-5 (Mecca, 2 Zambelli, Pisano, Cerone)

A.S. CASTELFRANCO – VICO D’ELSA 1-2 (Fall / Bianchi, Tafuro)

VIA NOVA – USAP POGGIBONSI 1-0 (Marcello)

Trasferta senza troppi patemi al “Rossi” di Santa Lucia a Prato per la Sesa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Granducato. Sul campo del Phoenix i “Reds” sbloccano il risultato nel primo tempo con il primo gol stagionale del giovane centrocampista Mecca. La prima frazione si chiude sullo 0-1, ma nella ripresa i ragazzi di mister Moreno Gaini dilagano grazie alla doppietta di Zambelli e ai centri del “Pisano” Capriotti, che sta attraversando un grande momento di forma, e Cerone. Anche per lui si tratta del primo acuto in questo 2019-’20 tra coppa e campionato. Adesso, quindi, il match di ritorno assume i contorni di una passerella per “Pippo Nazionale” Squarcini e compagni, per cui si profila una super semifinale contro il REAL ISOLA, già qualificato quale quarta miglior seconda della prima fase di Coppa Toscana.

