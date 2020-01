IL PONZANO APRE STASERA LA SETTIMANA CHAMPIONS

Riparte la corsa alla COPPA TOSCANA e, parallelamente alla COPPA GRANDUCATO. Tra oggi e domani, infatti, si disputeranno le gare di andata dei quarti di finale delle due competizioni regionali dove sono in lizza ben 7 formazioni del nostro Comitato. Andiamo a presentare tutte le gare in programma.

COPPA TOSCANA

La nuova settimana Champions si apre questa sera a Monteboro (fischio d’inizio alle ore 21.30) dove il PONZANO ECOLSTUDIO ospita lo Slap ’74. La formazione pisana sta dominando il proprio campionato con 12 vittorie e un pareggio nelle 13 partite disputate finora, con un vantaggio di 11 punti sulla più diretta inseguitrice. Numeri pazzeschi per gli arancioneri di mister Taccola che con 47 reti all’attivo ed appena 4 subite sono anche la squadra più prolifica e quella meno perforata dell’Eccellenza pisana. Nell’ultimo turno giocato lo Slap ’74 ha superato 2-0 il S. Giusto grazie al guizzo di Eliani e al rigore trasformato da Casarosa che è così salito a ‘quota 6′ raggiungendo Venturella tra i migliori marcatori arancioneri. Davanti a loro con 9 reti ci sono Benelli e con 10 Martini. In coppa, invece, i pisani si sono qualificati come una delle migliori secondi chiudendo il proprio girone alle spalle del Lazzeretto, con cui hanno perso ai rigori (1-1 all’80’) mentre hanno vinto poi 2-1 in casa contro i senesi del Vico d’Elsa.

I ragazzi di mister Chiti ci arrivano dopo due convincenti prestazioni contro le ultime due finaliste del campionato empolese: una sconfitta immeritata al “Parco dei Felini” di San Donato contro i campioni in carica del Real Isola e un pari in rimonta al “Buccia Stadium” di Pagnana contro la Casa Culturale. I gialloneri, che non vincono dallo scorso 1 dicembre (1-0 al Corazzano), si sono invece qualificati vincendo a punteggio pieno il triangolare con Real Isola e Castelfranco (successo a tavolino perché i valderani non si presenterano).

Il match più atteso, però, è senza dubbio quello di domani sera che vedrà di fronte al “Palatresi” di Cerreto Guidi LAZZERETTO e FERRUZZA nel derby del nostro Comitato. Entrambe hanno vinto il proprio girone eliminatorio, i ragazzi di mister “Ragno” Guazzini, come detto, hanno prevalso su Slap ’74 e Vico d’Elsa mentre i bianconeri del “El Loco” Parentini, hanno avuto la meglio su Sesa e Via Nova. Entrambe arrivano a questo scontro diretto in un ottimo stato di forma. I biancorossi cerretesi, infatti, vengono da 5 vittorie consecutive che gli sono valse l’attuale 2° posto, al pari del Fibbiana, nel girone “B” della massima categoria empolese. L’ultima sconfitta risale ormai all’ultimo week-end di novembre contro il Ponzano Ecolstudio.

Ancora meglio hanno fatto “Zlatan” Angerame e compagni, detentori del trofeo, che sono in serie positiva addirittura da 13 partite. Dopo aver perso le due gare inaugurali contro Piaggione Villanova e Vitolini, infatti, i fucecchiesi hanno inanellato 8 vittorie e 5 pareggi, tra cui l’ultimo proprio sabato scorso a Massarella contro il 4 Mori (0-0 il finale). Bilancio che vale lo stesso 2° posto dei rivali, ma nell’altro raggruppamento della Serie A dove, però, a differenza della Casa Culturale nel “B” il Castelfiorentino ha fatto il vuoto (6 punti di vantaggio).

Sempre domani, poi, scenderanno in campo anche LE CERBAIE e CASA CULTURALE. Partiamo dai ragazzi di mister Rodolfo “Foffo” Polimeni, che alle 21.30 al “Nocciolo Stadium” di Stabbia se la vedranno contro i pratesi del Kickers Mezzana Club Narnali. I biancazzurri vengono dal successo per 3-1 di ieri sera nel posticipo dell’ultima giornata di campionato. Un 3-1 in rimonta sul campo del Tavola firmato da “Pinolo” Querci, dallo “Scorpione di Tunisi” Osama e da bomber “Kun” La Rosa. Per quest’ultimo si tratta del 13 centro stagionale (gli altri migliori marcatori dopo di lui sono Vallerini con 5 gol e lo stesso Osama con 4). Praticamente un gol ogni tre della squadra (35 complessivi per il 3° miglior attacco) porta la sua firma. Con questi 3 punti il Mezzana si porta a 28 in 2a posizione, a -11 però dalla capolista Cdp Coiano. Come ha dimostrato anche l’ultimo incontro, in cui ci sono voluti un paio di “miracoli” del “Drago” Orrea per salvare il risultato sull’1-2, nell’ultimo periodo la fase difensiva non sta funzionando al massimo: ben 10 le reti subite nelle ultime 4 gare. In coppa, dopo aver regolato 2-0 l’Usap Poggibonsi hanno conteso il primato del girone eliminatorio alla Casa Culturale, cedendo solo ai rigori nello scontro diretto dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Anche LE CERBAIE, però, non stanno attraversando un buon momento. Dopo l’ottimo finale di 2019, infatti, Atzori e compagni hanno raccolto un solo punto nelle prime 2 partite di questo 2020. Ossia quello derivante dallo 0-0 di sabato scorso in casa contro il Bassa 2001, mentre alla ripresa del campionato dopo la sosta furono battuti 2-1 dalla Casa Culturale. Purtroppo mister Polimeni deve fare i conti con diversi infortunati, l’ultimi in ordine di tempo sono Di Vilio (problemi muscolari) e Mercuri (frattura della spalla). In questa competizione si sono qualificati ai ‘quarti’ vincendo il proprio triangolare contro Phoenix e Capriola.

Veniamo adesso alla sfida che alle 21.15 alla “Pam Arena” di San Miniato Basso vedrà protagonista la CASA CULTURALE. I ragazzi di mister Nicola Matteoli ospiteranno i garfagnini del Capriola, arrivati secondi come detto poco sopra nel girone con Le Cerbaie, contro cui hanno perso 6-3 in casa, e i pratesi del Phoenix, battuti invece 5-1. I gialloblù sono reduci da una sconfitta di misura nell’ultima giornata di campionato: 3-2 contro il Cascio, contro cui non sono bastati i guizzi di Tonini e Giannotti. Il team di mister Bertei è attualmente 4° in classifica con 27 punti in 13 partite frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte. I 48 gol fatti ne fanno la compagine più prolifica, mentre con 20 reti al passivo sono soltanto la quinta miglior difesa. La compagine gialloblù, però, ha comunque un organico di tutti rispetto dove tra gli altri spiccano sicuramente i nomi di Federico Del Giudice e dell’esperto bomber Edoardo Micchi, protagonisti anche con la maglia della Nazionale della Garfagnana nel recente triangolare di semifinale del Torneo Regionale per Rappresentative. Proprio Micchi, per esempio, ha aperto le marcature nella sfida decisiva contro Empoli, poi finita 2-0, per l’accesso alla finalissima della competizione dove contenderà il titolo ad Arezzo.

I samminiatesi, come ricordato, hanno vinto il girone eliminatorio con Mezzana e Usap Poggibonsi e comandano il proprio girone di campionato con un punto di vantaggio sulla coppia formata da Fibbiana e Lazzeretto. Nell’ultimo week-end i giallorossi hanno pareggiato 1-1 col Ponzano Ecolstudio e finora hanno perso soltanto una gara tra coppa e campionato, quella del “Parco dei Felini” di San Donato contro il Real Isola (1-0 il finale). Capitan Giacomo “Buffon” Bertini e compagni sono una squadra estremamente solida in tutti i reparti, a partire da quello di difesa dove i nuovi arrivati Becherini (per altro già autore di 5 reti) e Vettori formano una coppia praticamente insuperabile. Insomma, Telloli e soci hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo a tutte le competizioni.

COPPA GRANDUCATO

Chiudiamo la presentazione di questo primo turno ‘europeo’ del 2020 con la sfida di domani sera tra Phoenix e SESA, valevole per l’andata dei quarti di finale della Coppa Granducato, dove in qualità di quarta miglior terza della prima fase il Real Isola è già approdato alle semifinali. L’appuntamento è alle ore 21.15 al “Rossi” di Santa Lucia a Prato. I padroni di casa hanno una buona organizzazione difensiva come testimoniano i soli 10 gol subiti nelle prime 14 giornate di campionato (6 vittorie, altrettanti pareggi e solo 2 sconfitte), che ne fanno la seconda squadra meno perforata. Nell’ultimo turno hanno espugnato per 1-0 il campo del Vergaio grazie a Mannucci, che con questo gol sale a quota 4 centri stagionali. Stacca così di una rete Moretti nella classifica interna dei migliori marcatori, dove al momento svetta Bonciolini con 5 gol. Nella prima fase di Coppa Toscana, però, i pratesi hanno perso entrambe le partite contro Le Cerbaie e Capriola, segnando appena una rete e incassandone ben 8.

Si preannuncia, quindi, un compito non facile per la squadra di mister Moreno Gaini che è però chiamata ad una immediata riscossa dopo il brutto 5-2 subito sabato scorso a Lazzeretto nello scontro diretto al vertice del girone “B”. I “Reds”, comunque, sono stati fin qui protagonisti di ottima prima parte di stagione in cui hanno perso soltanto 3 gare tra coppa e campionato: con la Ferruzza nel primo caso che è costata il 2° posto del girone eliminatorio di Coppa Toscana, e con il Lazzeretto nel secondo (sia all’andata che al ritorno). L’organico poggia ancora su alcuni indiscussi top-player del panorama MAGGIORE come “Pippo Nazionale” Squarcini, Laschetti, Loisi e “I Pisano” Capriotti. Al loro fianco, però, oltre all’ottimo impatto di Zambelli e La Rocca, stanno crescendo anche tanti giovani, dal difensore Masoni ai centrocampista Cioni e Mecca per finire con gli attaccanti Massoni e Posani.

