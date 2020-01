RAID SALVEZZA DEL CASOTTI IN CASA BOCCACCIO

FERRUZZA – 4 MORI 0-0

A Massarella la Ferruzza del Loco Parentini é chiamata a tenere il passo blu dopo l’importante vittoria del Vitolini in casa del Martignana. Di fronte un 4M che lotta per obiettivi opposti rispetto ai fucecchiesi e che necessita quanto prima di abbandonare la paludosa zona viola dei play out.

La gara é bella, piacevole e combattuta. Se da una parte i padroni di casa cercano di imprimere ritmo e possesso palla, dall’altra gli ospiti gialloblù si dispongono in campo in maniera ordinata e molto concreta. Addirittura le prime due circostanze favorevoli, anche se non pericolose capitano sui piedi di Zappia eZaccaria. Il 4M c’é, a centrocampo il filtro é ben disposto e le folate dei bianconeri fucecchiesi sono sempre ben arginate.

La Ferruzza non appare in una delle migliori giornate e si fa vedere spesso e volentieri con calci piazzati interessanti. Ciambotti nel primo tempo e Maffei nella ripresa mettono in difficoltà Baldini che si guadagna la sufficienza piena. Per il resto é stato l’equilibrio a padroneggiare e il risultato alla fine degli 80 minuti é quello giusto, come hanno sottolineato i due tecnici.

Mauro Parentini:

Pari giusto. Noi abbiamo sicuramente attaccato di più rispetto a loro ma il 4M si é difeso con ordine ed organizzazione impedendoci di esprimerci al meglio. É anche normale che le partite si vincono se fai gol e quando non lo fai non puoi pretendere di più.

Andrea Ciani:

Risultato giusto, abbiamo giocato da 4M, la mia squadra sta bene e questo lo vedo soprattutto durante gli allenamenti settimanali. Oggi siamo stati bravi a fare filtro a centrocampo e a organizzarci in difesa in maniera perfetta. Sono contento perché con la Ferruzza non é assolutamente facile e noi oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra in salute. Il campionato é ancora lungo e gli obiettivi nostri sono decisamente alla portata.

SCALESE – CDP LIMITE 0-0

Quella de La Scala é forse la gara più interessante di questa terza giornata. I padroni di casa, in netto crescendo, cercano il colpo di coda che significherebbe, cambio prospettiva. Picchi e i suoi potrebbero trovarsi, dopo un girone di andata non entusiasmante, e cominciare a pensare che la zona F.F. potrebbe essere il prossimo e vero obiettivo.

Di fronte i giallorossi della CDP che specularmente desiderano realizzare lo sprint giusto per consolidare la nobile posizione Green e allontanare definitivamente proprio la compagnie samminiatese dalla lotta delle big.

Il campo non é in perfette condizioni, il terreno allentato offre diverse zone ancora ricche di fango. Gi spalti presentano un interessante visuale, sono circa 60 le persone che si accomodano sulle tribune dell’impianto samminiatese

La partenza della Scalese é decisamente positiva, per 25 minuti consecutivi i gialloblù sono gli unici a suggerire spunti degni di taccuino. Shera da corner pennella per Gori che di poco manda sopra la traversa. Siamo al minuto due e gli scalesi cominciano a rendersi pericolosi. Scali, Monti, Mainardi, Costagli e Shera si propongono con insistenza mettendo sovente in affanno la difesa ciddippina che tra l’imprecisione al tiro dei gialloblù e la bravura di Cecchi riesce a mantenere inviolata la propria rete.

Alla mezzora il primo guizzo ospite, l’azione ciddippina si ferma su di una pozzanghera prima che Giunti riesca definitivamente ad anticipare l’accorrente attaccante giallorosso. E poi ancora Scalese che tiene alto il ritmo facendo viaggiare con una certa frequenza la sfera nell’area ospite.

Un primo tempo decisamente di marca gialloblù che ha concesso ben poco agli uomini di Salvini che prima del 40° si ripresentano dalle parti di Giunti ma senza particolare pericolosità.

La ripresa é sicuramente più equilibrata. La CDP occupa gli spazi in maniera diversa rispetto alla prima frazione e si rende pericolosa quanto i padroni di casa che comunque manifestano un possesso palla sempre superiore rispetto agli ospiti. Si alternano i cambi di fronte e si passa con una certa frequenza da un’area all’altra con i due portieri sempre all’arta e con le difese sempre pronte a ribattere le opposte azioni offensive.

Finisce con un nulla di fatto e con le due squadre che fanno un ulteriore passo in classifica. Situazione che premia di più i giallorossi limitesi che consolidano la 4a posizione in classifica in attesa di segnali positivi dall’incontro tra Boccaccio e Casotti.

Ecco i due tecnici a fine gara nella sala stampa a La Scala

Dario Salvini:

Il campo ha condizionato sicuramente la prestazione della mia squadra e anche dei nostri avversari. Noi abbiamo provato a giocare la palla e questo ci ha penalizzati perché siamo poco abituati a giocare a pallonate e questo in certe circostanze rappresenta proprio un limite. Abbiamo fatto un passo avanti, siamo contenti, per noi questo é il decimo risultato utile consecutivo e quindi siamo propositivi anche in vista della gara della prossima giornata con il Castelfiorentino.

Dario Picchi:

Bella partita. Alla fine penso che il risultato sia giusto. Non ricordo occasioni clamorose per nessuno. Noi abbiamo comunque fatto i primi 42 minuti ad altissimo livello e se avessimo continuato così anche durante la ripresa sicuramente avremmo ottenuto qualcosa di più. Mi aspettavo lo stesso ritmo da parte dei miei ragazzi invece siamo calati e abbiamo concesso più campo ai nostri avversari. Tutto sommato un buon punto contro un’avversaria di tutto rispetto e con la quale difficilmente riusciamo ad esprimerci ad alti livelli.

BOCCACCIO – CASOTTI 0-3 (Vanni, Riccioni, Sassi)

Il Boccaccio, tre sconfitte nelle ultime tre gare, riceve il Casotti di mister Buti reduce dal turno di riposo dopo aver concluso il girone di andata con la perentoria vittoria in casa contro il Martignana.

Si gioca a Marcialla, campo piccolo e comunque in buone condizioni di praticabilità.

La gara é quasi un monologo da parte degli ospiti. Il Boccaccio regge l’urto dei cerretesi per i primi 15 minuti per poi subire il ritmo molto sostenuto dei ragazzi di Buti.

Il Casotti crea parecchio ma i primi 40 di gioco finiscono a reti inviolate.

Al rientro dagli spogliatoi le cose in campo non cambiano e gli ospiti trovano anche il gol, anzi i gol. Nell’arco dei primi 8 minuti della ripresa infatti Mirenda & C chiudono i conti rifilando il tris che diventa il risultato finale.

Apre le marcature Vanni che approfitta di un’indecisione dell’estremo difensore certaldese e di testa realizza l’uno a zero. Il raddoppio é opera di Riccioni a seguito di una bella azione in velocità che vede protagonisti anche Baronti e Mirenda, con quest’ultimo che serve li prezioso assist al compagno che incrocia e infila sul palo più lontano.

Il tre a zero lo costruisce tutto Sassi. L’attaccante del Casotti si guadagna il penalty, lo calcia, se lo fa ribattere e poi realizza.

Con questa vittoria il Casotti consolida la Green zone, guadagna un punto rispetto alla CDP e Scalese e vive sogni tranquilli. Ma il tecnico parla ancora di salvezza.

Maurizio Buti:

Vittoria importante, meritata direi, perché i nostri avversari non ci hanno mai impensierito. Per noi sono due punti salvezza che valgono oro. É vero che siamo nella Green zone ma il nostro primo obiettivo era la salvezza, dopo quello ci concentriamo su altro.

