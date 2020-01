FRIDAY NIGHT, VINCONO CASTELLO E VITOLINI

CASTELFIORENTINO – LE BOTTEGHE 5-2 (Landi, Mitra, Bartolotti, Pucci, Posarelli/Soldaini 2)

Continua la marcia inarrestabile dalla capolista che serve la manita a Le Botteghe di mister Torre, arrivata in quel di Castello con l’organico ridotto e in grossa emergenza, tra gli assenti nomi di prestigio come Volpi, Lorenzo Riccio, Di Stefano Camilletti e Taddei, oltre agli storici infortuni che condizionano le prestazioni dei fucecchiesi da inizio stagione.

In tribuna nomi di prestigio, oltre a Mou anche il tecnico della Ferruzza, Parentini, ormai un abbonato Vip alle partite della compagine castellana.

Il finale di 5 a 2 la dice lunga sul divario tra le due compagini, del resto gli obiettivi delle due società sono decisamente diversi. Infatti al pronti e. via, solo dopo 7 giri di lancetta dell’orologio ufficiale Maggiore i padroni di casa fanno registrare il doppio vantaggio. E’ Landi che rompe il ghiaccio e a seguito di una strepitosa invenzione di Mitra, che serve di tacco il compagno, infila di precisione la porta difesa dall’esordiente Novi. Il raddoppio é opera dello stesso Mitra che approfitta di un disimpegno errato della retroguardia ospite e disegna il pallonetto che raggiunge ancora una volta la rete alle spalle dell’estremo difensore fucecchiese.

É un monologo o quasi, in campo. Sul settore di sinistra nasce anche il terzo gol, Brucia é preciso quanto bravo a servire all’interno dell’area la palla a Fabione Bartolotti che apre il piattone e si regala il decimo sigillo personale in questa regular season.

I conti nella prima frazione di gioco li chiude Pucci con un perentorio colpo di testa su angolo di Mitra. Classico schema provato in allenamento e che non é la prima volta che i castellani mettono in scena.

I padroni di casa fanno rientro al minuto 40 negli spogliatoi con il poker in tasca che si trasforma immediatamente in manita al 42° quando il migliore in campo, Tanzini, sul settore di sinistra pennella il precisissimo cross che finisce dalla parte opposta dove il puntuale Posarelli, da poco in campo al posto di Mitra, si esibisce in un tiro al volo che diventa imparabile per tutti. CINQUEAZEROCASTELLO.

Fulignati opera tutte le sostituzioni a disposizione e ad un certo punto perde Sbrilli per infortunio, concludendo il match in 10 contro 11.

Le Botteghe che poco hanno potuto opporre agli avversari, approfittano del fisiologico rilassamento dei castellani e trovano due pregevoli gol con il solito Giacomo Soldaini che nell’ultimo mese aha messo a segno 4 gol.

Finisce 5 a 2 con i commenti in sala stampa.

Andrea Fulignati:

Siamo stati molto bravi a rendere facile una partita che poteva presentare le solite insidie che questi tornei ti mettono di fronte. É stato un approccio positivo da part dei ragazzi che hanno reso il match un impegno in discesa. La pecca più grossa in questa gara é l’aver subito 2 gol e questo non é per niente positivo, dobbiamo lavorare per tenere alta la concentrazione anche nelle situazioni più favorevoli.

Nico Mancini, pesidente de Le Botteghe:

Non voglio trovare alibi e scuse, abbiamo giocato in undici contati contro la squadra più forte ed attrezzata del girone. Era molto difficile ma non ci siamo tirati indietro e non siamo mai stati rassegnati. Prendiamo atto del divario che c’era e ora speriamo nell’immediato recupero degli infortunati e del rientro degli squalificati per rendere la rosa più ricca durante le gare.

MARTIGNANA – VITOLINI 2-3 (Paolini, T. Morelli/Della Scala, Rossi 2)

Gran bella partita in quel di Baccaiano nell’anticipo della terza giornata. Sotto i riflettori montespertolesi i padroni di casa del Martignana e il Vitolini danno vita ad un match piacevole e divertente. Sono cinque i gol totali che vanno a premiare la squadra di Parrini che si impone di misura per 2 a 3. Peraltro il tecnico non sedeva in panchina, quindi assente per motivi personali e sostituito da Piombo Proietti.

Un primo tempo esaltante dove gialloneri e black si esibiscono in un botta e risposta molto avvincente.

Ad aprire le marcature sono gli ospiti, Della Scala, in uno stato di forma ottimale, pennella la punizione dei 24 metri che non lascia scampo a Zotta, Il suo sinistro non é di quelli irresistibili ma sicuramente efficace. UNOAZERO

La reazione del Martignana é positiva, i ragazzi di Scardigli manifestano più brillantezza rispetto agli avversari e trovano anche il meritato pareggio con il solito Paolini che é molto bravo ad approfittare di un’uscita indecisa di Bellucci che stagna all’interno dei sedici metri. Paolini non ci pensa due volte e calibra il pallonetto che vale l’uno a uno.

C’é molto più Mrtingnana in campo nella prima frazione di gioco ma al bersaglio ci vanno ancora una volta gli ospiti. Un cross dalla destra raggiunge in area Rossi che di testa riporta in vantaggio i suoi incrementando anche il bottino personale di segnature stagionali. Il Martignana é vivo e a pochi minuti dal duplice fischio guadagna il penalty che vale ancora il pareggio. Borgia, in terra, all’interno della propria area tocca il pallone con un braccio e pertanto il direttore di gara non esita a fischiare e decretare il tiro dagli undici metri che Tommaso Morelli non sbaglia. DUEADUEETUTTINEGLISPOGLIATOI.

La ripresa presenta un Vitolini più armato di rabbia, Piombo durante l’intervallo ha dovuto ribadire alcuni concetti a voce un po’ più alta e la squadra sembra aver ricevuto il messaggio. Ma sono sempre i locali a rendersi decisamente pericolosi e un grande Bellucci deve intervenire due volte in maniera decisiva per evitare il gol ai gialloneri.

Gol che arriva al minuto 60 ad opera del Vitolini. Da pochi minuti passati da un 4-3-1-2 ad un più offensivo 4-3-3- i ragazzi guidati da Piombo trovano con il solito Rossi il punto che vale la vittoria. Il centravanti, ex Corniola, a quota nove in classifica marcatori, concretizza tutto grazie ad un tap in area di rigore.

Finisce con la vittoria degli ospiti che si portano a quota 20 in attesa di conoscere l’esito della gara di Massarella tra Ferruzza e 4M.

Ecco le parole di Piombo in sala stampa a Baccaiano:

Non é stato per niente semplice e lo sapevamo. Il Martignana ha fatto un primo tempo decisamente meglio di noi e anche nella ripresa ha rischiato di farci male. Ma noi proprio nella seconda frazione di gara abbiamo messo un po’ di rabbia agonistica in più, avevo chiesto ai ragazzi di portare a casa la vittoria a tutti i costi. Abbiamo arricchito il reparto offensivo e siamo stati premiati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...