LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 17 Gennaio 2020 0 Comments

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SABATO UI 3A DI RITORNO

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FRIDAY NIGHT, VINCONO CASTELLO E VITOLINI

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LA CASA CULTURALE CHIAMA, FIBBIANA E LAZZERETTO RISPONDONO

 

TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della sedicesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

BOCCACCIO – CASOTTI 2

AGR. ERCOLANI – PIAGGIONE VILL. 1

MARTIGNANA – VITOLINI X

FERRUZZA – 4 MORI 1

SCALESE – CDP LIMITE X

CASTELFIORENTINO – BOTTEGHE 1

RIPOSA: CDP LIMITE




SERIE A – GIRONE «B»

FIBBIANA – ROSSELLI X

PONZANO ECOL. – CASA CULTURALE 2

LE CERBAIE – BASSA 2001 1

STRETTOIO – LA SERRA X

LAZZERETTO – SESA 2

REAL ISOLA – F.C. CAPRAIA 1

RIPOSA: CORAZZANO




SERIE B – GIRONE «C»

LE COLLINE – CDP SOVIGLIANA V. 2

CASTELNUOVO – POL. CERTALDO X

SAN PANCRAZIO – G.S. ALLENDE X

CORNIOLA EMMETEX – S. CASCIANO X

CORNIOLA C.T. – PONTE A ELSA 1

SOVIGLIANA ’99 – CAS. GAMBASSI 1

UNIONE VALDELSA – CORTENUOVA X




LEGA AMA – GIRONE «D»

LISERA – C.C. PINOCCHIO X

CASENUOVE – LAMANENSE 1

BALCONEVISI – NOI D’AVANE 1

MASTROMARCO – FIANO X

TEAM ARCOGAS – MARCIGNANA 2

V. TAVARNELLE – UNITED 1

RIPOSA: ATL. BRUSCIANA




LEGA AMA – GIRONE «E»

VALDORME – PITTI SHOES 2

ORTIMINO – MARCIALLA CITY 2

BORGANO – SAN QUIRICO X

MOLINESE – CERRETO GUIDI 2

SPICCHIESE – MASSARELLA 1

SANTA CROCE – STABBIA X

RIPOSA: VINCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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