LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della sedicesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
BOCCACCIO – CASOTTI 2
AGR. ERCOLANI – PIAGGIONE VILL. 1
MARTIGNANA – VITOLINI X
FERRUZZA – 4 MORI 1
SCALESE – CDP LIMITE X
CASTELFIORENTINO – BOTTEGHE 1
RIPOSA: CDP LIMITE
SERIE A – GIRONE «B»
FIBBIANA – ROSSELLI X
PONZANO ECOL. – CASA CULTURALE 2
LE CERBAIE – BASSA 2001 1
STRETTOIO – LA SERRA X
LAZZERETTO – SESA 2
REAL ISOLA – F.C. CAPRAIA 1
RIPOSA: CORAZZANO
SERIE B – GIRONE «C»
LE COLLINE – CDP SOVIGLIANA V. 2
CASTELNUOVO – POL. CERTALDO X
SAN PANCRAZIO – G.S. ALLENDE X
CORNIOLA EMMETEX – S. CASCIANO X
CORNIOLA C.T. – PONTE A ELSA 1
SOVIGLIANA ’99 – CAS. GAMBASSI 1
UNIONE VALDELSA – CORTENUOVA X
LEGA AMA – GIRONE «D»
LISERA – C.C. PINOCCHIO X
CASENUOVE – LAMANENSE 1
BALCONEVISI – NOI D’AVANE 1
MASTROMARCO – FIANO X
TEAM ARCOGAS – MARCIGNANA 2
V. TAVARNELLE – UNITED 1
RIPOSA: ATL. BRUSCIANA
LEGA AMA – GIRONE «E»
VALDORME – PITTI SHOES 2
ORTIMINO – MARCIALLA CITY 2
BORGANO – SAN QUIRICO X
MOLINESE – CERRETO GUIDI 2
SPICCHIESE – MASSARELLA 1
SANTA CROCE – STABBIA X
RIPOSA: VINCI
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