LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 10 Gennaio 2020 0 Comments

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TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della quindicesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

BOCCACCIO – AGR. ERCOLANI X

PIAGGIONE VILL. – MARTIGNANA 1

VITOLINI – FERRUZZA 1

4 MORI – CASTELFIORENTINO 2

LE BOTTEGHE – SCALESE 1

CASOTTI – GAVENA 1

RIPOSA: CDP LIMITE




SERIE A – GIRONE «B»

FIBBIANA – STRETTOIO PUB 1

REAL ISOLA – PONZANO ECOL. 1

CASA CULTURALE – LE CERBAIE X

F.C. CAPRAIA – LA SERRA X

SESA – ROSSELLI 1

CORAZZANO – LAZZERETTO X

RIPOSA: BASSA 2001




SERIE B – GIRONE «C»

CORTENUOVA – LE COLLINE 1

CDP SOVIGLIANA VIN. – POL. CERTALDO 1

CAS. GAMBASSI – SAN PANCRAZIO X

G.S. ALLENDE – CORNIOLA EMMETEX 1

PONTE A ELSA – CASTELNUOVO X

CORNIOLA C.T. – SOVIGLIANA ’99 2

SAN CASCIANO – UNIONE VALDELSA 1




LEGA AMA – GIRONE «D»

FIANO – LISERA X

MARCIGNANA – CASENUOVE 2

UNITED – BALCONEVISI 2

ATL. BRUSCIANA – MASTROMARCO 2

C.C. PINOCCHIO – TEAM ARCOGAS 1

LAMANENSE – V. TAVARNELLE 2

RIPOSA: NOI D’AVANE




LEGA AMA – GIRONE «E»

PITTI SHOES – MARCIALLA CITY X

ORTIMINO – SPICCHIESE 2

STABBIA – BORGANO 1

MOLINESE – SAN QUIRICO 2

MASSARELLA – SANTA CROCE 1

VINCI – VALDORME 1

RIPOSA: CERRETO GUIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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