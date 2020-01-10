LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della quindicesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
BOCCACCIO – AGR. ERCOLANI X
PIAGGIONE VILL. – MARTIGNANA 1
VITOLINI – FERRUZZA 1
4 MORI – CASTELFIORENTINO 2
LE BOTTEGHE – SCALESE 1
CASOTTI – GAVENA 1
RIPOSA: CDP LIMITE
SERIE A – GIRONE «B»
FIBBIANA – STRETTOIO PUB 1
REAL ISOLA – PONZANO ECOL. 1
CASA CULTURALE – LE CERBAIE X
F.C. CAPRAIA – LA SERRA X
SESA – ROSSELLI 1
CORAZZANO – LAZZERETTO X
RIPOSA: BASSA 2001
SERIE B – GIRONE «C»
CORTENUOVA – LE COLLINE 1
CDP SOVIGLIANA VIN. – POL. CERTALDO 1
CAS. GAMBASSI – SAN PANCRAZIO X
G.S. ALLENDE – CORNIOLA EMMETEX 1
PONTE A ELSA – CASTELNUOVO X
CORNIOLA C.T. – SOVIGLIANA ’99 2
SAN CASCIANO – UNIONE VALDELSA 1
LEGA AMA – GIRONE «D»
FIANO – LISERA X
MARCIGNANA – CASENUOVE 2
UNITED – BALCONEVISI 2
ATL. BRUSCIANA – MASTROMARCO 2
C.C. PINOCCHIO – TEAM ARCOGAS 1
LAMANENSE – V. TAVARNELLE 2
RIPOSA: NOI D’AVANE
LEGA AMA – GIRONE «E»
PITTI SHOES – MARCIALLA CITY X
ORTIMINO – SPICCHIESE 2
STABBIA – BORGANO 1
MOLINESE – SAN QUIRICO 2
MASSARELLA – SANTA CROCE 1
VINCI – VALDORME 1
RIPOSA: CERRETO GUIDI
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