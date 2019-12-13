LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della tredicesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
CASOTTI – AGR. ERCOLANI 1
MARTIGNANA – GAVENA X
CASTELFIORENTINO – PIAGGIONE VILL. 1
SCALESE – VITOLINI X
4 MORI – CDP LIMITE X
FERRUZZA – BOCCACCIO 1
RIPOSA: BOTTEGHE
SERIE A – GIRONE «B»
F.C. CAPRAIA – SESA 2
FIBBIANA – PONZANO ECOL. 2
LE CERBAIE – LA SERRA 1
BASSA – REAL ISOLA 2
STRETTOIO PUB – CORAZZANO 2
ROSSELLI – LAZZERETTO X
RIPOSA: CASA CULTURALE
SERIE B – GIRONE «C»
LE COLLINE – ALLENDE 2
CASTELNUOVO – CORTENUOVA 1
CORNIOLA EMMETEX – CORNIOLA C.T. X
UNIONE VALDELSA – CAS. GAMBASSI X
POL. CERTALDO – SAN CASCIANO 1
CDP SOVIGLIANA VIN. – PONTE A ELSA 1
SAN PANCRAZIO – SOVIGLIANA ’99 X
LEGA AMA – GIRONE «D»
LISERA – MASTROMARCO X
V. TAVARNELLE – PINOCCHIO X
BALCONEVISI – MARCIGNANA 1
NOI D’AVANE – LAMANENSE 1
ATL. BRUSCIANA -TEAM ARCOGAS 1
CASENUOVE – FIANO 2
RIPOSA: UNITED
LEGA AMA – GIRONE «E»
SPICCHIESE – VINCI 2
SANTA CROCE – PITTI SHOES X
MOLINESE – MASSARELLA 2
CERRETO G. – STABBIA 1
BORGANO – ORTIMINO 1
MARCIALLA – VALDORME 1
RIPOSA: SAN QUIRICO
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