LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 13 Dicembre 2019 0 Comments

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TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della tredicesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

CASOTTI – AGR. ERCOLANI 1

MARTIGNANA – GAVENA X

CASTELFIORENTINO – PIAGGIONE VILL. 1

SCALESE – VITOLINI X

4 MORI – CDP LIMITE X

FERRUZZA – BOCCACCIO 1

RIPOSA: BOTTEGHE




SERIE A – GIRONE «B»

F.C. CAPRAIA – SESA 2

FIBBIANA – PONZANO ECOL. 2

LE CERBAIE – LA SERRA 1

BASSA – REAL ISOLA 2

STRETTOIO PUB – CORAZZANO 2

ROSSELLI – LAZZERETTO X

RIPOSA: CASA CULTURALE




SERIE B – GIRONE «C»

LE COLLINE – ALLENDE 2

CASTELNUOVO – CORTENUOVA 1

CORNIOLA EMMETEX – CORNIOLA C.T. X

UNIONE VALDELSA – CAS. GAMBASSI X

POL. CERTALDO – SAN CASCIANO 1

CDP SOVIGLIANA VIN. – PONTE A ELSA 1

SAN PANCRAZIO – SOVIGLIANA ’99 X




LEGA AMA – GIRONE «D»

LISERA – MASTROMARCO X

V. TAVARNELLE – PINOCCHIO X

BALCONEVISI – MARCIGNANA 1

NOI D’AVANE – LAMANENSE 1

ATL. BRUSCIANA -TEAM ARCOGAS 1

CASENUOVE – FIANO 2

RIPOSA: UNITED




LEGA AMA – GIRONE «E»

SPICCHIESE – VINCI 2

SANTA CROCE – PITTI SHOES X

MOLINESE – MASSARELLA 2

CERRETO G. – STABBIA 1

BORGANO – ORTIMINO 1

MARCIALLA – VALDORME 1

RIPOSA: SAN QUIRICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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