LA CASA CULTURALE TORNA DA SOLA IN VETTA

SERIE A – RECUPERO 11a giornata GIRONE B

CASA CULTURALE – LA SERRA 2-1 (Brotini, Becherini / Giunti)

Dura appena 24 ore la condivisione del primato del girone “B” di Serie A tra Lazzeretto, Ponzano Ecolstudio e Casa Culturale. Questi ultimi, infatti, dopo essere stati raggiunti nel week-end in seguito alla prima sconfitta stagionale patita al “Parco dei Felini” di San Donato, hanno subito ristaccato la compagnia battendo in rimonta La Serra nel recupero della 10a giornata.

Il match, rinviato lo scorso 2 dicembre per l’impraticabilità del campo di Montopoli si è disputato sullo stesso palcoscenico e ha visto i rossoverdi di mister Alessio Del Bravo chiudere il primo tempo in vantaggio di una rete. Il tridente composto da Iuri Cannizzaro, Matteo Testi e Giunti si muove bene e crea qualche grattacapo alla difesa giallorossa con l’ex Scalese che firma il suo quarto centro stagionale per l’1-0. La squadra di mister Matteoli, che ha comunque fatto la partita fin dalle prime battute, non riesce a concretizzare la mole di gioco prodotta con i ‘fantasmi’ dell’esito della sfida con l’Isola che si riaffacciano nella mente dei sostenitori samminiatesi.

Nella ripresa, invece, Giacomo “Buffon” Bertini riescono a ribaltare il risultato con una prova da grande squadre. Nonostante l’espulsione di Quaglierini, che li lascia in inferiorità numerica, i ragazzi di Matteoli riescono infatti prima a pareggiare al 25 con Brotini e poi ha trovare il gol del sorpasso a 4′ dalla fine con Becherini. Sempre più difensore goleador: sono già 4 i suoi centri stagionali, per altro tutti pesanti ai fini dei punti portati a casa. Con questo successo, quindi, la Casa Culturale sale a ‘quota 17’ e torna da sola al comando del girone con 2 lunghezze di vantaggio su Lazzeretto e Ponzano Ecolstudio e 3 sulla Sesa. La Serra, invece, resta ferma a 10 punti, a +1 sulla zona play-out.

